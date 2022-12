Moedas chama a si grandes eventos em Lisboa e redistribui responsabilidades

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, redistribuiu funções e pelouros dos seus vereadores e chamou a si a responsabilidade dos grandes eventos da autarquia, segundo revela o Boletim Municipal publicado nesta terça-feira. Motivo: “algumas matérias que carecem de melhoria” entre os “vereadores que exercem o mandato a tempo inteiro”.

Na câmara governada pela coligação PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança, o vereador Ângelo Pereira, que esteve envolvido numa polémica com a organização de um festival durante o período de prevenção de incêndios, perde a organização de grandes eventos com mais de cinco mil pessoas na cidade. Esta responsabilidade passa para Carlos Moedas. Já os eventos com menos de cinco mil pessoas ficam com o vereador Diogo Moura, que continuará responsável pela cultura, economia e inovação e orçamento participativo.

Ângelo Pereira perde ainda a competência dos sistemas de informação, que passam para a vereadora Joana Almeida. Este vereador mantém os pelouros do desporto, segurança, protecção civil, socorro e higiene urbana.

Já o vice-presidente Filipe Anacoreta Pereira (CDS), que já tem pesadas responsabilidades como as finanças e recursos humanos, mobilidade e departamento jurídico, entre outras, será responsável, em colaboração com o vereador que tutela o espaço público, pela aplicação do regulamento de ocupação da via pública com estaleiros de obras. Uma dor de cabeça já que vão decorrer em boa parte da cidade várias obras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude e com o início dos trabalhos do Plano de Drenagem, que vai “furar” pontos centrais da cidade, como as avenidas Almirante Reis e Liberdade.

Anacoreta Correia ficará ainda responsável por “desenvolver e implementar o Plano de Rede Ciclável” da cidade que está ainda a ser a ser elaborado pela CML.

Ainda segundo o Boletim Municipal, Sofia Athayde, que entrou como vereadora depois da saída de Laurinda Alves, em Novembro, que até aqui tutelava os direitos humanos e sociais, cidadania, juventude e saúde, passará a ter responsabilidade também na área da educação.