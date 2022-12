Marvila volta a celebrar o Dia de Reis com ouro, incenso e muita birra

As cervejeiras artesanais de Marvila voltam a unir-se num evento que começa a tornar-se tradição: a 7 de Janeiro, há festa para celebrar o Dia de Reis com a programação “mais bairrista de sempre”.

As cervejeiras artesanais que compõem o Lisbon Beer Department – a saber: Oitava Colina, Musa, Dois Corvos e Lince – voltam a organizar uma festa de Dia de Reis, celebrado a 7 de Janeiro.

Durante “mais de dez horas de festa”, não faltará cerveja nas torneiras, claro, incluindo a Birra, uma stout “doce e encorpada” que resulta de “uma criação colaborativa” entre as diferentes marcas.

No entanto, o destaque do Ouro Incenso e Birra 2023 vai para a música, com uma programação que promete ser a “mais bairrista de sempre”. Cruzando “novas e consagradas gerações de artistas”, tem “como eixo central o universo que gira em torno da Chelas é o sítio, a associação para a qual reverterá parte dos lucros gerados”, lê-se em comunicado.

O primeiro concerto arranca às 14h, com Velhote do Carmo no espaço da Oitava Colina, seguindo-se Danny the Dawg e dj set de Luisa. Até ao último girar de pratos, marcado para as 2h na Musa, com DJ set de Holly Hood, há 17 concertos a marcar o ritmo da festa pelos diferentes espaços cervejeiros, incluindo Alma Ata, G Fema, Lewis e CZM e dj set de Sam the Kid, Saint Caboclo, ZenGxrl ou Fabz.

O “valor total da venda de copos” no evento vai reverter a favor da associação Chelas é o sítio “para compra de equipamento para o estúdio comunitário que está a desenvolver”, anuncia a nota de imprensa. A associação de intervenção local tem como objectivo “fomentar a capacitação individual e colectiva das pessoas” através “da música, desporto, artes e intervenção no espaço público”.