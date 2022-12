Empresas criadas para obtenção de “vistos gold” liquidadas ao fim de poucos anos

Em dez anos, os 22 “vistos gold” concedidos para a criação de um número mínimo de dez postos de trabalho, uma das modalidades previstas no regime de autorização de residência para investimento (ARI), resultaram na criação de 280 empregos – é o equivalente a uma média de menos de 13 empregos por cada empresa criada no âmbito deste programa, ligeiramente acima do mínimo exigido. Mas, mais do que isso, algumas das já de si poucas empresas criadas para obtenção dos vistos acabaram por mudar de mãos ou mesmo por ser liquidadas ao fim de poucos anos depois de terem sido constituídas. Os detentores destes títulos de residência que não tenham cumprido o período mínimo de investimento previsto na lei, assegura o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), perderam os vistos.