Qatar coloca ex-conselheiros da Casa Branca na administração de Centro de Segurança Desportiva

Apontado como um instrumento de soft power do Qatar, o Centro Internacional de Segurança Desportiva (ICSS), liderado pelo antigo tenente-coronel das Forças Armadas qataris, Mohammed Hanzab, recrutou para os seus quadros elementos envolvidos nas investigações da atribuição do Mundial de 2022 ao pequeno emirado. Mas ao longo dos anos também se reforçou com personalidades influentes nos Estados Unidos, Reino Unido e outros países europeus. Entre eles está um casal de antigos conselheiros de presidentes norte-americanos, com ligações à ONU e ao secretário-geral, António Guterres, e a uma das maiores empresas de lobbying mundial.