Haaland chegou aos 20 golos no triunfo do City em Leeds

O Manchester City regressou aos triunfos na Premier League e recuperou o segundo lugar da classificação, que tinha sido provisoriamente ocupado pelo Newcastle. Em Elland Road, os “citizens” aproveitaram o embate da 17.ª jornada para superarem o Leeds United (1-3) e reporem os cinco pontos de distância para o líder da prova, o Arsenal.

Quando o intervalo chegou, o City estava na frente do marcador e o Leeds não tinha feito um único remate, o que ajuda a ilustrar o sentido do jogo. Mas o golo solitário marcado por Rodri, numa recarga após primeira tentativa de Mahrez, aos 45+1’, era claramente insuficiente para traduzir o domínio dos visitantes, que contavam com De Bruyne para iluminar o caminho. O belga inventou os lances de maior frisson (e os de maior classe), mas nem Haaland (2’ e 31’), nem Grealish (32’ e 45’) lhes deram o seguimento devido.

?? NEW RECORD! ??@ErlingHaaland wins the race to 20 #PL goals in record time, just 14 matches! ?? pic.twitter.com/WPQXkOaqZw — Premier League (@premierleague) December 28, 2022

Esta dupla, porém, faria estragos logo no arranque do segundo tempo, quando o avançado inglês interceptou um mau passe entre os centrais do Leeds para se isolar e oferecer, de bandeja, o 19.º golo ao norueguês na presente edição do campeonato. Aos 65’, a mesma fórmula, desta vez com uma tabela entre ambos dentro da área do Leeds a culminar numa finalização de primeira de Haaland.

Mesmo numa partida em que falhou mais do que é hábito, o avançado nórdico fez história, tornando-se no jogador que precisou de menos jogos (14) para atingir a fasquia dos 20 golos no campeonato inglês - o segundo da lista é Kevin Phillips, que precisou de 21.

Estava sentenciada a partida e o Manchester City redimia-se da derrota com o Brentford, na jornada anterior. Mas o Leeds United ainda foi a tempo de reduzir a expressão do desaire, graças a um golpe de cabeça de Pascal Struijk (73’), na sequência de um canto, antes de Haaland, isolado, atirar o hat-trick para as mãos do guarda-redes.

Em França, só não houve surpresa na 16.ª ronda da Ligue 1 porque Mbappé, de penálti e no tempo de compensação, fez o golo do triunfo do PSG sobre o penúltimo classificado, o Estrasburgo (2-1). Marquinhos colocou os parisienses na frente aos 14’, mas também fez um autogolo, aos 51’, e, num jogo em que Neymar foi expulso (63’), foi já aos 90+8’ que o avançado assinou o golo da 14.ª vitória do campeão francês.