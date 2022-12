Quarta na TV: Amesterdão, Porto, Cidades Impossíveis e Tudo Sobre a Minha Mãe

CINEMA

Tudo Sobre a Minha Mãe

Cinemundo, 22h30

Vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro, no ano 2000, o filme de Pedro Almodóvar é uma comovente história de luto e redenção: uma mãe solteira perde o filho e, ao querer ir ao encontro do passado perdido, acaba por encontrar uma hipótese de futuro. Nas ruínas do conceito restrito de família, Almodóvar propõe um conceito alargado, cheio de figuras de substituições, onde cada um toma o lugar do outro, onde o pai se descobre mulher. Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña, Antonia San Juan, Penélope Cruz e Rosa Maria Sardà assumem as personagens.

Avódezanove e o Segredo do Soldado Soviético

RTP1, 00h04

Adaptado do romance homónimo de Ondjaki e realizado por João Ribeiro, desenrola-se num bairro pacato de Luanda, Praia do Bispo, onde os moradores estão sob ameaça de serem desalojados pela construção de um mausoléu. As crianças engendram um plano para destruir a obra, assim poupando as suas casas. Pelo meio, um soviético que comanda a construção do edifício apaixona-se pela avó de uma delas.

Amesterdão

Disney+, streaming

Semanas depois de se ter estreado nos cinemas, chega à plataforma a comédia policial de David O. Russell (Golpada Americana, Guia para um Final Feliz), com Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Alessandro Nivola, Matthias Schoenaerts, Rami Malek e Robert De Niro. A acção passa-se nos EUA dos anos 1930, onde três amigos se tornam suspeitos de um assassinato que testemunharam. Encetam uma investigação por conta própria e descobrem uma enorme conspiração.

SÉRIES

FBI: Most Wanted

TVCine Action, 22h10

Arranca a quarta temporada do spin-off de FBI em torno de uma unidade de elite especializada em capturar os criminosos mais procurados. Feita a despedida de Jess LaCroix (Julian McMahon), que conduziu a brigada nas três temporadas anteriores, entra em cena um novo líder: Remy Scott (Dylan McDermott).

DOCUMENTÁRIOS

Cidades Impossíveis

RTP2, 13h03

Habitação comportável em Berlim, hortas nos telhados de Bruxelas, “superquarteirões” sem carros em Barcelona, Luxemburgo com transportes públicos gratuitos e, em Helsínquia, casas para sem-abrigo. “Cinco cidades, cinco exemplos de que nada é impossível” – assim se apresenta uma série que mostra outro lado de cidades europeias que estão a apostar em soluções que melhorem a qualidade da vida urbana para os habitantes, para os visitantes e também para o planeta. A ideia partiu do “amante de cidades” Ricardo Moreira – o guia dos cinco episódios –, que quis contrariar a ideia de que há problemas demasiado difíceis de resolver e partiu em busca de provas de que não só há soluções à vista como elas estão bem perto de nós. O resultado é uma série documental, produzida por uma equipa portuguesa, em que a visita às cidades é acompanhada por testemunhos de quem implementou as medidas (activistas, ministros, vereadores…) e de quem lá vive.

Ás de Espadas

RTP2, 23h50

Estreia. Durante a pandemia, o realizador vilacondense Rúben Marques fez este filme sobre dois bares do Porto – o Barracuda Clube de Roque e o Woodstock 69 – e foi falar com pessoas “que aceitaram andar pelo labirinto do rock”, adianta a sinopse. O documentário teve o propósito extra de angariar fundos para apoiar financeiramente os proprietários.

INFANTIL

Peter Rabbit (V. Orig.)

AXN Movies, 11h45

O coelho Peter Rabbit diverte-se a arreliar o dono da quinta onde vive. Quando o velho senhor morre, o sobrinho dele apropria-se do lugar. Mais: apaixona-se pela vizinha por quem Peter Rabbit sempre teve um fraquinho. Nasce assim uma rivalidade que vai crescendo a cada dia. Realizada por Will Gluck, segundo um argumento seu e de Rob Lieber, uma comédia familiar que alia o live-action à animação em 3D e que transporta para o cinema a famosa personagem criada por Beatrix Potter. Domhnall Gleeson, Rose Byrne e dão vida às personagens humanas; James Corden, Daisy Ridley, Margot Robbie e Elizabeth Debicki, às figuras animadas.