Os homens não choram, não dançam, não se beijam. Pelo menos, nos filmes

Os passos de Fred Astaire ou a icónica personagem de Patrick Swayze não são mais que excepções. No grande ecrã, os estereótipos perpetuam-se e um homem não chora.

Podemos considerar todos os estereótipos criados em torno da ideia de masculinidade: um homem não chora, não mostra qualquer fragilidade e é desligado do mundo dos afectos. Se, a partir daqui, olharmos para o cinema, só encontraremos semelhanças. Nos filmes de Hollywood, os homens não choram, não dançam, nem mostram qualquer afecto, comparativamente com aquela que é a representação das mulheres no grande ecrã.