Lamento profundamente que o professor Ricardo Cabral termine nesta data a já longa colaboração com o único jornal impresso que leio diariamente há várias dezenas de anos.

Vou sentir a falta da leitura dos seus artigos, nos quais aprecio a clareza do raciocínio, a escrita simples e acessível a qualquer leigo em assuntos económico/financeiros e a independência e apartidarismo, características cada vez mais difíceis de encontrar nos media nacionais. Para despedida, Ricardo Cabral presenteou-nos ontem com um artigo muito interessante, de cuja leitura se pode concluir o seu desacordo com a ideia que vem inspirando os nossos governantes: pôr a redução do deficit e da dívida acima dos legítimos interesses dos portugueses, o que se traduz na queda da qualidade dos serviços públicos, muito especialmente na saúde e no ensino, não obstante uma carga fiscal cada vez mais pesada.

Carlos Cardoso, Porto

Ricardo Cabral

Foi com tristeza que soube pelo próprio Ricardo Cabral do fim da sua colaboração com o PÚBLICO. Durante estes anos em que foi cronista do jornal, li e por vezes reli, as sua crónicas à segunda-feira. Foi sempre as crónicas que li na íntegra, por me parecerem interessantes as suas análises económicas. Por tudo isto, o meu obrigado ao professor Ricardo Cabral.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Bicicletas na cidade

Andar de bicicleta no Porto é suicídio, porque circular nas ciclovias do lazer da Foz não é o mesmo que usar a bicicleta em vez do carro para trabalhar, etc., nas outras zonas da cidade. Depois o piso está cada vez pior (cheio de buracos e o o paralelo é perigoso) o que obriga a pneus BTT, o que não é viável. Os autocarros já deixam algum espaço de distância mas se a condução global prima pela agressividade e falta de civismo, imagine-se para um ciclista! Já para não falar nos sentidos do trânsito que obrigam subidas de todo difíceis até para as eléctricas… e ainda não consegui perceber a informação amarela dos novos cartazes do uso de bicicletas no metro com regras do que não se pode fazer em lugar do incentivo, e criar de condições para esse tal sonhado plano europeu de mobilidade.<_o3a_p>

Rosário Forjaz, Porto

A travessia mais cara que se conhece

Imagine, mas é verdade. Está com um bom emprego a ganhar uma pipa de massa, tipo ordenado das arábias. Mas eis que um marajá governamental lhe diz: "vem trabalhar para este lado da rua que dista a longa travessia de 70 metros de onde estás, e dou-te para já uma indemnização de 500 mil euros." Que fazes? Vais! Eu, ao saber disto, engasguei-me em plena ceia de consoada, não por uma qualquer espinha de bacalhau, mas devido a mais esta minha indignação sem solução à vista.

Instado pelos jornalistas, o Presidente da República com cara esfíngica sentenciou: “parece não haver um problema de incompatibilidade, mas sim uma incompreensão face a tal indemnização; o que seria bonito é que Alexandre Reis, a ´felizarda’, prescindisse desse valor.” O rei Salomão não diria melhor.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Indemnização em tempo de Natal

Quando há alguns anos o ex-ministro socialista Armando Vara, então administrador do BCP, Banco Comercial Português, acossado pela justiça que o ia cercando pediu a sua exoneração de funções, recebeu como indemnização duzentos e cinquenta mil euros! Não obstante os comentários acesos e depreciativos, o episódio obviamente imoral estava resguardado por um contrato estrategicamente elaborado mas juridicamente válido.

O que agora veio a público sobre a actual secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis saída da TAP para o Governo após renunciar ao cargo, mas com uma indemnização de meio milhão de euros em tudo idêntico ao anterior, é o testemunho inequívoco de que entre nós, ao mais alto nível, há comportamentos a exigir rápido esclarecimento e que como diz Marcelo Rebelo de Sousa corroem a imagem do próprio Governo.

Num país em que um quarto da população vive ao nível da pobreza, temos de exigir medidas adequadas ao Governo e também governantes de qualidade!

José Manuel Pavão, Porto

