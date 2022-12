A secretária de Estado e a alface

Até ao final de 2024, a TAP é uma empresa “em situação económica difícil”. Não é a flutuação do número de passageiros que o dita, é a resolução tomada em Conselho de Ministros e publicada no dia 14 de Janeiro de 2021. Com esta declaração formal, a administração, com o apoio do Governo, pôde suspender os acordos de empresa, cortar vencimentos e, coisa rara numa empresa pública, fazer um despedimento colectivo.