A ambiguidade do ministro e os professores em polvorosa

Não se percebe a forma como o ministro da Educação tem gerido as negociações para alterar o modelo de recrutamento de professores. Já se sabia que este era um tema quente, desde logo porque os sindicatos defendem há muito que, se algum dia algum director escolar tiver uma palavra a dizer sobre que docente serve melhor a sua escola, dará sempre preferência não ao que for mais competente, mas ao que for do seu partido.