Oligarca russo crítico da guerra na Ucrânia morre após cair de terceiro andar na Índia

Pavel Antov, considerado pela Forbes o deputado mais rico da Rússia em 2019, morreu no domingo após cair do terceiro andar de um hotel em Rayagada, no estado de Odisha, na Índia.

Em Junho, Antov, que era deputado do Rússia Unida (partido de Putin) na assembleia legislativa da região de Vladimir, a 190 quilómetros a leste de Moscovo, tornou pública a sua opinião sobre a guerra, chamando "terroristas" aos ataques aéreos contra alvos civis em Kiev. No dia seguinte, contudo, afirmou que a sua publicação nas redes sociais tinha sido um "mal-entendido infeliz" e assegurou apoiar o Presidente Putin. "Partilho os objectivos da operação militar especial. A informação publicada é resultado de um erro técnico", justificou.

O magnata do ramo das salsichas, de 65 anos, tinha, em 2018, uma fortuna equivalente a 137 milhões de euros. A sua morte junta-se à lista de mortes suspeitas de oligarcas russos desde o início do ano, na sequência de homicídios e suicídios que ficaram por explicar.

A agência estatal russa TASS adiantou apenas que "o deputado morreu durante as suas férias na Índia". Já a RIA Novosti explica que Pavel Antov estaria de férias com mais quatro pessoas, sendo que um dos companheiros de viagem, Vladimir Bidenov​, também foi encontrado morto no hotel, poucos dias antes de Antov.

A polícia indiana disse estar a investigar a morte de Antov, mas avançou à agência de notícias AFP que, até agora, parece não haver sinais de crime.

O chefe da polícia regional, Rajesh Pandit, disse que "todos os cenários possíveis" ligados à morte dos dois cidadãos russos estão a ser investigados. "O ataque cardíaco de Bidenov foi provavelmente causado por uma bebedeira e possível overdose e, para já, parece que Antov caiu acidentalmente do terraço do hotel. Provavelmente ficou perturbado com a morte do amigo, foi para o terraço e caiu", disse Pandit, citado pelo The Guardian.

Já outro responsável da polícia de Odisha, Vivekananda Sharma, disse à Reuters que Vladimir Bidenov teve um derrame e que Antov, "estava deprimido após a morte [do amigo] e também morreu".