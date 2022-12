United e Chelsea resolveram quebra-cabeças da 17.ª jornada na primeira parte

A quarta vitória consecutiva do Manchester United aproximou a equipa orientada por Erik ten Hag do quarto lugar da Premier League. Na 17.ª jornada, os “red devils” bateram o Nottinghan Forest, por 3-0, e estão agora a um ponto do Tottenham na classificação.

O United não demorou a pôr os pontos nos iis. Numa primeira parte que foi praticamente um monólogo, os “red devils” inauguraram o marcador aos 19’, num pontapé de canto bem trabalhado: Eriksen cruzou, Varane fez um primeiro movimento de ataque à bola mas seria Rashford, nas costas do central, a surgir para o remate cruzado.

O United fez o trabalho de casa ?? Rashford de canto estudado.



@premierleague | @ManUtd 1 x 0 @NFFC



— ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 27, 2022

Ainda o Nottingham Forest não tinha recuperado do choque e já sofria o segundo golo, numa transição bem construída pelo corredor esquerdo e finalizada, na cabeça da área, por Martial.

Antony ainda dispôs de uma ocasião soberana para fazer o terceiro golo, o Nottingham viu um golo anulado antes do intervalo, mas o 3-0 chegaria já nos últimos cinco minutos, por Fred, após recuperação alta e assistência de Casemiro.

Já o Chelsea interrompeu uma série de três derrotas (Arsenal, Manchester City e Newcastle) com um triunfo caseiro sobre o Bournemouth (2-0). Um resultado que foi construído ainda na primeira parte.

Aos 16’, uma bola lançada na profundidade permitiu a Raheem Sterling ganhar espaço no corredor direito e cruzar para a finalização sem oposição de Kai Havertz, ao segundo poste. Foi o quinto golo do alemão na presente temporada.

O Bournemouth não conseguia sacudir a pressão e acabou por sofrer o segundo golo menos de dez minutos depois, num remate de fora da área, de Mason Mount. Uma taxa de aproveitamento interessante que permitiu aos “blues” gerirem a segunda parte com mais conforto e confirmarem a vitória, segurando o oitavo lugar da classificação.