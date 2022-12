Uma pausa de Inverno em que ninguém ficou parado

O campeonato já recomeçou depois de quase mês e meio interrompido para se jogar o Mundial. Especialistas admitem impacto, mas relativizam efeitos no rendimento.

Não é inédito haver pausas competitivas a meio do campeonato. Já estamos habituados às pausas de duas semanas para compromissos de selecções, os alemães não dispensam a sua pausa invernal, e até a pandemia elevou a noção de hiato competitivo a novos patamares – o campeonato esteve três meses parado. Agora, para algo completamente diferente, houve uma pausa de Inverno nas competições nacionais motivada pelo Campeonato do Mundo que se realizou no Qatar, mas (e esta é a parte diferente) ninguém esteve propriamente parado durante um mês e meio. Como é que equipas e jogadores se vão apresentar neste regresso? É uma boa pergunta que não terá uma resposta única.