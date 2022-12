Terça na TV: Florbela, Fernão de Magalhães e O Casarão

CINEMA

Flag Day - Dias Perdidos

Nos Studios, 21h15

John Vogel foi o falsificador mais famoso dos EUA. Mas foi também um pai adorado e dedicado. Estreado em Cannes, onde esteve em competição pela Palma de Ouro, este filme dramático, escrito por Jez Butterwort, narra a história de Vogel a partir das memórias da filha, Jennifer. Com realização de Sean Penn, que também o protagoniza, conta ainda com Dylan Penn (filha de Sean), Tom Anniko e Mitchell Nguyen-McCormack. A banda sonora é de Cat Power, Glen Hansard e Eddie Vedder.

Passageiros

SyFy, 22h58

A Avalon é uma nave espacial que transporta milhares de pessoas em hibernação. A sua viagem, que durará 120 anos, tem como destino o planeta-colónia Homestead II. Só que uma das câmaras abre-se acidentalmente 90 anos antes da chegada ao destino. O inquilino depara-se com uma perspectiva assustadora: ficar sozinho no espaço o resto da vida... A não ser que mais alguém desperte. Nomeado para dois Óscares, Passageiros é um drama de ficção científica recheado de dilemas morais e filosóficos, com realização de Morten Tyldum e protagonismo entregue a Chris Pratt e Jennifer Lawrence.

SÉRIES

Spiral

AMC, 22h11

Começa, com episódio duplo, a terceira temporada da série policial francesa que se tornou um fenómeno do género na produção do país, com sucesso no mercado interno e também internacional (foi exportada para mais de 70 países). Equiparada à norte-americana Lei & Ordem, vai à barra e aos bastidores de um tribunal de Paris retratar os meandros dos casos e as vidas dos profissionais envolvidos.

Perdidamente Florbela

RTP2, 2h16

Vicente Alves do Ó filma uma homenagem a uma das poetisas portuguesas mais relevantes do século XX: Florbela Espanca. Esta série de três episódios chegou à televisão há dez anos, ao embalo do sucesso alcançado nos cinemas pelo filme correspondente. Dalila Carmo ocupa o papel principal de um elenco em que também entram Ivo Canelas, Albano Jerónimo, Soraia Chaves, Maria João Abreu e José Neves.

DOCUMENTÁRIOS

A Viagem de Lucy

Odisseia, 19h43

Com acesso único à equipa da Lucy, da NASA, o documentário retrata o processo pelo olhar dos cientistas envolvidos, desde a concepção até ao lançamento, em Outubro de 2021. Projectada para durar 12 anos, a missão foi criada para estudar os asteróides troianos de Júpiter e compreender melhor as origens do Sistema Solar.

Odisseia de Fernão de Magalhães

RTP1, 23h33

Estreia de uma série documental franco-portuguesa centrada em Fernão de Magalhães, o navegador luso que, há 500 anos, juntamente com o espanhol Juan Sebastián Elcano, foi responsável por um dos maiores feitos da Humanidade: a primeira viagem de circum-navegação e a prova definitiva da esfericidade da Terra. Intercala sequências animadas (da autoria de Ugo Bienvenu) com comentários de especialistas, no sentido de “compreender os desafios económicos, ideológicos e culturais da viagem”. É realizada por François de Riberolles e desenrola-se em quatro episódios, debitados semanalmente.

O Casarão

RTP2, 23h23

Estreia. Com assinatura de Filipe Araújo, vem dar um novo significado ao antigo Seminário Dominicano de Aldeia Nova, em Ourém. Ao filmar as ruínas e usar textos de ex-seminaristas, o realizador vai mostrando a importância que aquele lugar teve para a comunidade de Aldeia Nova, para os rapazes que ali estudaram – entre eles o próprio pai, que tinha dez anos quando ingressou – e para a descoberta de um sentido de liberdade em plena ditadura.

INFANTIL

O Pequeno Stuart Little

AXN Movies, 8h48

Os Littles decidiram dar ao filho o irmão que ele tanto pedia. Só que, em vez de um menino, trouxeram para casa um rato que pensa, fala e sente como os humanos. O gato começa a lamber os bigodes, mas é logo advertido: ninguém come os membros da família. Revoltado, engendra com os amigos da rua um plano para raptar Stuart. Dirigido por Rob Minkoff, o filme foi nomeado para um Óscar e teve direito a uma sequela pelo mesmo realizador: O Pequeno Stuart Little 2, no ar logo a seguir (às 10h11).