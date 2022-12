Mel C cancela actuação de Ano Novo na Polónia. Direitos LGBTI podem ser a causa

A cantora e compositora inglesa Melanie C já não vai integrar o elenco do espectáculo com que a televisão estatal polaca, a Telewizja Polska (TVP), vai celebrar, na noite de 31 de Dezembro, a entrada em 2023.

Melanie Chisholm, a ex-Spice Girl que, a solo, assina também como Mel C, anunciou esta segunda-feira, no Twitter, o cancelamento da sua actuação na Polónia, sem, no entanto, explicitar as razões. “Tendo em vista algumas questões de que tive conhecimento e que vão contra algumas comunidades que apoio, lamento não estar disponível para actuar na noite de Passagem de Ano na Polónia, como planeado”, escreve, acrescentando que espera poder voltar ao país “muito em breve”, e expressando os votos de Bom 2023.

Ainda que não expressamente assumidas, as razões da decisão de Melanie C terão a ver com as restrições com que a comunidade LGBTI vive naquele país europeu – que, nota o jornal The Guardian, ocupa o último lugar, na União Europeia, na tabela dos direitos recentemente estabelecida pela secção europeia da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexo (LGBTI). Ainda que a homossexualidade seja legal na Polónia desse 1932, o casamento e a adopção por casais homossexuais não são civilmente reconhecidos.

Assumida activista pelos direitos daquela comunidade, Melanie C – que este ano revelou ter sido abusada sexualmente no início da carreira das Spice Girls – viu celebrada a sua acção solidária na gala dos Prémios LGBTI britânicos, no ano passado.

Em reacção à decisão agora anunciada pela cantora, a TVP lembrou, em comunicado, que Melanie C foi “uma das muitas estrelas convidadas” e contratadas para participar na festa da Passagem de Ano, e atribuiu a sua desistência à “pressão” das redes sociais. “A empresa ficou surpreendida ao tomar conhecimento da mudança de planos da artista”, acrescentou a TV polaca, citada pelo Guardian, lembrando que o programa, intitulado New Year’s Eve Dreams with Dwójka, “é um concerto para todos os que querem dar as boas-vindas ao Ano Novo com boa disposição”.

Na sequência desta troca de argumentos, o jornalista da TVP Samuel Pereira postou um vídeo reportando um concerto da cantora na Rússia, em 2018, com a seguinte legenda: “Melanie C num país que não contradiz os seus pontos de vista – a Rússia”.

Actualmente com 48 anos, a ex-Spice Girl (também conhecida como Sporty Spice) encetou uma carreira a solo em 1999, após o abandono da banda, lançando Northern Star, o primeiro dos oito álbuns que já gravou entretanto – o último tendo sido Melanie C (2020).

Na sua página pessoal, as primeiras actuações agendadas para 2023 serão na Suíça: Zurique, Davos e Friburgo, entre os dias 2 e 12 de Fevereiro. Será o retomar da tournée Art on Ice, interrompida em 2021 devido à pandemia da covid-19.