Países têm de estar preparados para novas pandemias, alerta Francisco George

O especialista em saúde pública Francisco George alertou, nesta segunda-feira, para o risco de novas epidemias e defendeu a necessidade de "respostas enérgicas", que requerem dos países sistemas de alerta para detectar o problema e controlá-lo.

Francisco George falava à agência Lusa na véspera do Dia Internacional da Preparação para Epidemias, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2020, ano fustigado pela covid-19, para alertar para os "efeitos arrasadores" das grandes doenças infecciosas que, além de mortes, causam destruição, perdas socioeconómicas e atrasos ao desenvolvimento de sociedades inteiras.

No contexto deste dia, "chama-se a atenção para a necessidade de colocar tudo o que respeita à saúde pública como absoluta prioridade", disse Francisco George, lamentando que esta área seja remetida muitas vezes para "níveis de menor prioridade".

Para um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, os países devem ter a preocupação de terem nas respectivas agendas "o reforço das unidades de saúde pública".

O médico, que exerceu o cargo de director-geral da Saúde entre 2005 e 2017, lembrou à Lusa a primeira grande pandemia que aconteceu em 1980, a sida, e as que surgiram no novo milénio.

"A partir do ano 2000, assistimos a uma série de acontecimentos que traduzem a emergência inesperada de fenómenos epidémicos de natureza zoonótica" — doenças que têm origem em agentes infecciosos que têm como reservatório animais — que têm abalado "diferentes países".

O especialista recordou a Síndrome Aguda Respiratória Severa (SARS) em 2003, que teve a sua génese no animal exótico civeta, e que começou no sudeste asiático, tendo particular gravidade em Toronto, no Canadá, causando 8000 casos e 800 mortos em todo o mundo.

Mais tarde, em 2012, surgiu o coronavírus no Médio Oriente (MERS), com origem nos camelos, e em 2019 apareceu o SARS-CoV-2 na China central, que provocou a pandemia de covid-19.

Tudo indica que na origem da covid-19 esteve o pangolim, um mamífero com o corpo coberto de escamas muito idêntico aos peixes, que é também utilizado como fonte alimentar, adiantou.

"As epidemias não vão parar, vão acontecer e, por isso, é de toda a importância chamar a atenção para os governos prepararem mecanismos de monitorização, mecanismos de vigilância a fim de serem detectados os primeiros casos e serem imediatamente combatidos", avisou.

Foi neste contexto que foi criada em Portugal a Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, que se ocupa do estudo destas questões, mas sobretudo dos aspectos científicos que dizem respeito à emergência desses problemas e à necessidade de criar mecanismos de vigilância.

Francisco George anunciou, a este propósito, que vai decorrer em Junho um congresso que vai juntar especialistas portugueses, da Organização Mundial da Saúde e de outras organizações para debater estes problemas, "mas com a preocupação de afinar a interpretação científica que é requerida para preparar respostas".

Questionado sobre a vaga de novos casos de covid-19 na China, o especialista disse que o que se exige "é a total transparência da informação", com a comunicação da situação à OMS, o que vai implicar a deslocação de especialistas desta organização à China.

"Os problemas têm de se combater onde surgem. Portanto, se há questões na China, antes de mais nada é preciso começar a perseguir e controlar esses problemas que são identificados e evitar que se propaguem para outros países. Essa é uma questão central que tem que ser atendida", vincou.

Também questionado se a covid-19 se está a tornar uma doença endémica, afirmou que, em Portugal, "provavelmente sim", mas ressalvou que há sempre a possibilidade de surgirem novas variantes.

"Não quer dizer que a probabilidade seja alta, mas há sempre a possibilidade de surgirem variantes novas que fogem às defesas asseguradas pelos anticorpos que foram criados, entretanto, na população", disse Francisco George.

Por isso, defendeu, tem de haver uma vigilância genómica laboratorial como a que se faz no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, para perceber a natureza da infecção, se há ou não alterações ao vírus inicial e se há novas variantes que podem precisar de adaptação de respostas, incluindo vacinas.