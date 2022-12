Herança do escritor José Rodrigues Miguéis disputada em tribunal, 40 anos após a sua morte

© Fundo: Manuel Mendes/MNAC - MUSEU DO CHIADO © Fundação Mário Soares

Direitos de autor e gestão da obra do escritor antifascista passaram para as mãos de mulher que acompanhou últimos anos de vida da sua viúva.

Os direitos de autor de José Rodrigues Miguéis estão a ser alvo de uma disputa em tribunal que opõe a neta do escritor a uma antiga cuidadora. Antes de morrer, com 102 anos de idade, a viúva do intelectual, Camila Campanella, fez um testamento a deixar não só os rendimentos da obra como também a sua gestão a esta mulher, deserdando assim os descendentes.