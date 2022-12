Com “optimismo irritante” e “perplexidade”. Como a oposição viu a mensagem de Costa

As medidas de apoio aprovadas pelo Governo este mês e a mensagem de Natal do primeiro-ministro não chegaram para convencer a oposição. PSD vê Governo de “braços caídos”.

Um discurso, dois países. Foi assim que da esquerda à direita os partidos da oposição viram a mensagem de Natal do primeiro-ministro. António Costa falou em confiança, mas a oposição viu ausência de resposta aos problemas das pessoas e nem os trunfos do último mês foram suficientes para poupar o Governo às críticas. Só o PS esteve ao lado do executivo.