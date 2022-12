IL: Costa fez um auto-elogio e “não dá qualquer confiança” aos portugueses

O presidente da Iniciativa Liberal considera que António Costa disse à população que “vai continuar no caminho que tem feito Portugal regredir nos últimos anos”.

O presidente da Iniciativa Liberal considerou este domingo que a mensagem de Natal do primeiro-ministro "não dá qualquer confiança" à população e que António Costa fez uma "espécie de auto-elogio", enquanto o país continua a "regredir".

"O primeiro-ministro embarca numa espécie de auto-elogio, a dizer que recuperou a economia, recuperou as aprendizagens, conseguiu pôr ordem no Serviço Nacional de Saúde [SNS]. Nada disto os portugueses vêem, isto não é verdade", sustentou João Cotrim de Figueiredo, numa mensagem enviada à Lusa.

O país "não está a crescer aquilo que poderia" e está "paulatinamente e regularmente a ser ultrapassado" por Estados-membros que aderiram recentemente à União Europeia.

Sobre o SNS "nem vale a pena falar", uma vez que "o caos é testemunhado pelos portugueses todos os dias" e, para João Cotrim de Figueiredo, só vai ser resolvido com uma "reforma profunda".

"Esta mensagem de Natal não dá de facto qualquer confiança", defendeu o presidente da IL, uma vez que António Costa disse à população que "vai continuar no caminho que tem feito Portugal regredir nos últimos anos".

O primeiro-ministro considerou hoje, na sua mensagem de Natal, que há razões para os portugueses terem confiança, apesar do cenário de incerteza internacional, salientando que a trajectória de redução do défice e da dívida coloca Portugal "ao abrigo das turbulências do passado".