Um Governo e um Banco de Portugal fechados nas suas redomas de vidro

Como antecipado nesta coluna a 31 de outubro, as estatísticas da contabilidade nacional relativas ao terceiro trimestre de 2022, publicadas pelo INE a 23 de dezembro, vêm confirmar o desempenho sem precedentes das contas públicas portuguesas. Ao invés de um défice de 1,9% do PIB previsto pelo Governo em junho e em outubro de 2022, nos primeiros três trimestres deste ano as Administrações Públicas registaram um excedente de 2,8% do PIB, em termos anualizados, que deixava antever um significativo excedente orçamental em 2022.