O caso Alexandra Reis: isto é gozar com quem trabalha

Tudo começa com uma mentira, que é a mentira mais usada e coçada do Estado português: sempre que alguém abandona um cargo de confiança política, a demissão deve-se invariavelmente a “motivos pessoais”. Nunca, mas nunca, há secretário de Estado, director-geral ou administrador de empresa pública que saia antes do final do mandato porque simplesmente foi despedido, empurrado ou escorraçado por um ministro ou pelo novo chefe. É claro que eles foram mesmo despedidos, empurrados ou escorraçados, mas aquilo que surge escrito na pia nota para a comunicação social ou para a CMVM é um singelo: o senhor X ou a senhora Y apresentaram a sua demissão “por motivos pessoais”. E está feito.