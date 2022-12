Urgências na capital

Finalmente é hoje possível fazer em Lisboa, ou, no mínimo, tentar, o que já se faz no Porto há anos, nas urgências dos hospitais públicos, ou seja, juntar serviços. Claro que não está a ser fácil, Lisboa é Lisboa e o Porto é o Porto, um pouco parte do resto do país. Logo, Lisboa reage.

Ainda há uma grande distância entre a primeira e a segunda cidade do país, embora se tente disfarçar. E no Porto funciona, à noite não há urgências repetidas, não há médicos, enfermeiros, auxiliares em emergência em mais do que um local em simultâneo. Os profissionais não são ilimitados, o dinheiro é finito, o SNS tem que se adaptar às circunstâncias sem perder qualidade, bem pelo contrário.

Se olharmos a Europa, países mais desenvolvidos também estão a ter graves problemas nos seus serviços de saúde. Há mais exigências e mais doenças tratáveis. Um acesso mais vasto a mais e melhores cuidados de saúde, o que implica fazer economias de escala, escolhas, opções, para haver uma maior abrangência, dentro das possibilidades. Com mais organização, menos chefias, menos dispersão de pessoas e meios. Não é possível haver um hospital na nossa rua, mas é possível na nossa localidade ou o mais próximo possível.

Augusto Küttner, Porto

Para quem governa o Governo?

O ministro Pedro Nuno Santos está satisfeito por ter conseguido, segundo ele, impedir um grande aumento nas portagens. Mas, mesmo assim, as concessionárias vão receber mais 4,9% de portagens e mais 2,8% pago directamente pelo Estado, que lembro ser financiado pelos nossos impostos. No total, as concessionárias têm aumento de 7,7% pago por todos nós!

Os pensionistas, os trabalhadores públicos/privados, os senhorios, também obtiveram actualizações de 7,7%? Para quem governa este Governo?

João Pamplona, Alfragide

Indemnização milionária

Enquanto o Governo teve a bondosa atitude de dar 240 euros a um milhão de famílias com rendimentos mínimos, Alexandra Reis, a nova secretária de Estado do Tesouro, sai da TAP com a fantástica prenda de 500 mil euros de indemnização. Apraz perguntar: em que país vivemos? O que tem a dizer o Presidente da República, que dá palpites por dá cá aquela palha? Esta indemnização dada por uma empresa que vive à custa do Estado é uma monumental vergonha. Isto é cuspir na cara da generalidade dos portugueses.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Guerra e estadistas

(…) Não acredito que a democracia e os valores do Ocidente estejam em causa se não auxiliarmos sem limites o senhor Zelensky. O contrário é que é perigoso. A Europa arrisca-se a ser, no final do conflito, a maior prejudicada, como já se está a ver nos aumentos de juros e da inflação. Zelensky, alguma vez terá que ouvir um não, ao mesmo tempo que não se pode dizer sim a Putin. É neste equilíbrio que se vão ver os verdadeiros estadistas. Actualmente, não vejo nenhum.

António Lamas, Montijo

“Breve é a loucura”

O colunista André Lamas Leite lamenta que o Governo tenha feito pouco pela “saúde mental”. E enumera dados em apoio dessa afirmação: anos vividos com alguma perturbação clínica, perdas económicas, gastos do Estado, número de psiquiatras, mortes atribuíveis a estas enfermidades, camas de psiquiatria, onde, pelo contrário, Portugal compara bem com a média europeia (…). É estranho que o colunista, que reconhece que “com o estilo de sociedade em que vivemos, difícil mesmo é ter saúde mental, seja lá o que isso for”, espere ser possível resolver deste modo este gravíssimo problema de uma sociedade a precisar de mudar de vida.

E, como “such thing as society” não se muda a si mesma, teremos que ser nós, cidadãos, a fazê-lo e não esperar que outros – o Governo, o SNS ou mesmo os psiquiatras – o façam; têm tarefas importantíssimas a desempenhar que ninguém mais as poderá fazer.

H. Carmona da Mota, Coimbra

Prenda de Natal

A cada um dos actuais titulares dos cargos de mais alto magistrado da Nação, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, ministros das Finanças e da Economia e líderes da oposição (que um dia estarão naqueles lugares), envio-lhes, através deste “correio”, a minha prendinha de Natal, que é um livro escrito por Carlos Moreno intitulado "Como o Estado gasta o nosso dinheiro". Permitam-me os meus prendados que eu lhes recomende que leiam, reflictam e pratiquem. Sobretudo que pratiquem. Não tolero que o dinheiro dos impostos que eu pago sejam mal geridos. Se essa má gestão não se reflecte nos seus bolsos, reflecte-se nos bolsos de milhões de portugueses.

José Madureira, Porto