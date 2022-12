Zelensky rejeita qualquer comparação com Churchill, mas todos os seus gestos e todas as suas palavras também soam com a mesma força profundamente genuína.

1. No Natal de 1941, Winston Churchill foi a Washington encontrar-se pela primeira vez com o Presidente Roosevelt, desde o início da II Guerra, no primeiro dia de Setembro de 1939, quando as tropas de Hitler invadiram a Polónia e a França e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha nazi. O seu país estava sob intensos bombardeamentos da Luftwaffe. A maioria das nações do continente europeu estava já sob ocupação alemã. A Inglaterra estava sozinha face a Hitler. Pearl Harbor tinha acontecido alguns dias antes. O dilema que o primeiro-ministro britânico enfrentava – como convencer os EUA a entrarem na guerra – estava resolvido. Num célebre e poderoso discurso no Parlamento britânico, proferido a 4 de Junho de 1940, Churchill anunciara o seu programa para resistir à barbárie nazi numa só frase: “We shall never surrender.”