Taiwan denuncia maior incursão de sempre de aviões chineses em redor do seu espaço aéreo

O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou esta segunda-feira a entrada de pelo menos 71 aviões e drones da República Popular da China na sua zona de identificação de defesa aérea durante cerca de 24 horas, entre sábado e domingo.

Números que, a confirmarem-se, consubstanciam a maior incursão de aeronaves chinesas nas redondezas da ilha cuja soberania é reivindicada por Pequim.

Num relatório citado pela Reuters, o Ministério da Defesa de Taiwan diz que 43 aviões – que incluem caças e outro tipo de aeronave de guerra – cruzaram a “linha média”, um traço imaginário, com cerca de 180 quilómetros, que se estende ao longo do estreito de Taiwan, e que, ainda que não reconhecido oficialmente, funciona desde os anos 1950 como linha de separação de facto entre as águas territoriais da China continental e da ilha.

Foram ainda detectadas movimentações de sete navios de guerra chinesas nas imediações do território taiwanês.

Embora não confirmando a entrada dos seus aviões e navios nos espaços designados por Taiwan, Pequim explicou que levou a cabo manobras militares com “patrulhas conjuntas de prontidão de combate” e “exercícios de ataque conjuntos no mar e no espaço aéreo em redor da ilha de Taiwan”.

Citado pela Associated Press, um porta-voz do Comando do Teatro de Operações Oriental do Exército de Libertação do Povo chinês (ELP) disse que se tratou de “uma resposta firme à actual escalada e provocação EUA-Taiwan”.

Em causa, segundo Pequim, está a promessa norte-americana, inserida numa proposta de lei sobre o seu Orçamento de Defesa e aprovada nos últimos dias pelo Congresso dos EUA, para intensificar a cooperação com Taiwan em matéria securitária, que inclui até dez mil milhões de dólares em assistência e a agilização da venda de armas ao Exército taiwanês.

“Isto demonstra que algumas forças nos EUA estão a tentar apoiar os secessionistas da ‘independência de Taiwan’ com armas para o seu Exército, provocando confrontação no estreito de Taiwan e empurrando os dois lados para a iminência da guerra”, escreve o Global Times, jornal do Partido Comunista Chinês, citando um porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan.

Com cerca de 23 milhões de habitantes, Taiwan é governada de forma autónoma desde 1949, quando a forças comunistas de Mao Tsetung forçaram a fuga do Governo nacionalista de Chiang Kai-shek para a ilha.

Desde essa altura que Pequim trata Taiwan – que, entretanto, adoptou um sistema de governo democrático e parlamentar – como uma província sua “temporariamente ocupada” e defende a reunificação do território com a China continental.

Quando os EUA e os seus aliados passaram a reconhecer a República Popular da China como representante legítima do poder político chinês, na década de 1970, ao invés da República da China (Taiwan), reconheceram também o princípio “uma só China”, segundo o qual o território soberano chinês é uno e indivisível.

Ainda assim, e apesar de não ter laços diplomáticos oficiais com Taiwan, Washington salvaguardou as suas relações securitárias com os taiwaneses, aprovando uma série de leis através das quais está obrigada a fornecer meios à ilha para esta se defender militarmente.

Para além disso, Joe Biden, Presidente dos EUA, tem dado a entender que os norte-americanos podem recorrer à força em caso de invasão da ilha, uma tomada de posição que poria em causa a política da “ambiguidade estratégica” que as várias Administrações seguem há décadas.

Nos últimos anos, também por causa da insistência do Presidente chinês, Xi Jinping, em alcançar a reunificação durante a sua liderança, as incursões de aviões e as manobras do ELP nas imediações de Taiwan têm sido uma constante.

E quando, este Verão, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, visitou a ilha de surpresa, a China realizou os maiores e mais abrangentes exercícios militares nos céus e nas águas próximas do território, prometendo “normalizar” o cerco a Taiwan.