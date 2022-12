Movhera reconhece que suspendeu apoios a “novos projectos” em Miranda

Mogadouro admite juntar-se a Miranda do Douro para contestar negócio das barragens. Concessionária garante que os compromissos já assumidos se mantêm, mas que novos apoios podem ficar comprometidos.

A empresa Movhera, concessionária da exploração das seis barragens no Douro compradas à EDP em 2020, reconheceu ao PÚBLICO que suspendeu os apoios a “novos projectos” locais em Miranda do Douro, município onde estão instaladas duas das seis centrais que fazem parte do seu portefólio de explorações hídricas.