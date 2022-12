Recep Erdogan afirma que Ronaldo sofreu “sanção política” no Mundial 2022

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta segunda-feira que Cristiano Ronaldo foi sujeito a uma "sanção política" no decurso do Campeonato do Mundo de futebol, referindo-se à forma como o avançado português foi gerido na competição.

"Desperdiçaram Ronaldo. Infelizmente, impuseram-lhe uma sanção política", afirmou o chefe de Estado turco, durante um evento dedicado à juventude na província de Erzurum.

"Colocar um jogador como Ronaldo em campo, apenas a 30 minutos do fim do jogo, arruinou-o psicologicamente e tirou-lhe a energia", acrescentou, antes de sublinhar: "Ronaldo é alguém que defende a causa palestiniana".

O avançado português nunca tomou uma posição pública sobre o conflito israelo-palestiniano, apesar de terem circulado na Internet informações sobre um alegado donativo de 1,5 milhões de euros aos palestinianos, em 2019. Uma informação que acabaria por ser negada pelos representantes do jogador.

Cristiano Ronaldo também já foi fotografado com um cachecol aos ombros, mas que representava a Federação Palestiniana de Futebol, num encontro que teve com o presidente do organismo, Jibril Rajoub.

De resto, o internacional português também já se encontrou com alguns ministros israelitas, tendo sido fotografado a oferecer uma das suas camisolas de jogo ao ex-governante Israel Katz.