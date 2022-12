The Big 4: comédia de acção com sangue, vísceras e coração

O novo filme do indonésio Timo Tjahjanto segue quatro ex-assassinos que voltam ao activo e se juntam a uma polícia para resolver. Está disponível desde dia 15 na Netflix.

No universo de Timo Tjahjanto, a violência é uma constante. Os ossos partem-se, há muito sangue e as mortes grotescas são altamente frequentes, algumas delas deixando flagrantes buracos nos corpos das vítimas. É tudo brutal e muito exagerado. Só que, a tudo isso, o realizador indonésio que navega pelos mundos da acção e do terror junta sempre às suas personagens doses valentes de humanidade e coração, exibindo a grande influência que o cinema de Hong Kong dos anos 1980 e 1990 sobre ele exerceu. E um enorme gosto pelo absurdo.