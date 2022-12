Segunda na TV: música de Tozé Brito, o exemplo de Johnson e a vida da Duquesa de Alba

CINEMA

Batman - O Início

Hollywood, 21h30

Realizado por Christopher Nolan e protagonizado por Christian Bale, explora as origens de Batman, desde o assassinato dos pais, era ainda Bruce Wayne uma criança. O herdeiro desiludido viaja pelo mundo, procurando meios para lutar contra injustiças, decifrar mentes criminosas e exorcizar fantasmas. Quando regressa a Gotham, encontra-a dominada pelo crime e pela decadência. É então que cria o seu alter ego.

Amanhã e depois, a esta hora, são emitidos os filmes que completam a trilogia: O Cavaleiro das Trevas, com o malogrado e oscarizado Heath Ledger no papel de Joker, e O Cavaleiro das Trevas Renasce, em que o vilão é o Bane (Tom Hardy), um terrorista mascarado.

O Dia Mais Feliz na Vida de Olli Mäki

RTP2, 23h27

O ano é 1962. Olli Mäki prepara-se para enfrentar o norte-americano Davey Moore, campeão mundial na categoria peso-pluma. A vitória pode mudar a sua vida e torná-lo uma estrela do boxe profissional. Sente-se fisicamente preparado, mas algo está a causar desconcentração: Raija, a rapariga que acabou de conhecer e por quem se apaixonou. Estreado em Cannes, onde recebeu o prémio Un Certain Regard, um filme biográfico com realização de Juho Kuosmanen. Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff e Joonas Saartamo compõem o elenco.

SÉRIE

Duquesa de Alba

RTP2, 22h03

Protagonizada por Adriana Ozores, a minissérie espanhola espelha a vida de uma personalidade real: Cayetana Fitz-James Stuart (1926-2014), herdeira única de uma das mais importantes casas nobres de Espanha e uma das últimas representantes da grande aristocracia. Desenvolve-se em quatro episódios, para ver diariamente a partir de hoje.

DOCUMENTÁRIOS

Era Uma Vez a Lã

RTP1, 22h05

Estreia. O trabalho da jornalista Sofia Leite mostra, passo a passo e com o apoio da designer Rosa Pomar, o processo e as mãos por que passa a lã. Vai dos prados serranos onde são apascentadas as ovelhas até aos escaparates que expõem as camisolas que vestimos, passando pelas tradições e inovações que vão puxando os fios a esta cadeia têxtil.

Portugal Impacto

RTP3, 23h30

Estreia de uma série documental sobre projectos portugueses com impacto social e sobre quem os faz mover. O primeiro episódio contém histórias da Skoola, uma academia de música urbana, e da GoParity, plataforma que liga ideias sustentáveis a potenciais financiadores. Os seis capítulos vão para o ar de segunda a sexta.

Johnson

RTP2, 1h31

“Somos aquilo que fazemos”. Era este o lema de João “Johnson” Semedo Tavares, que inspirou centenas de crianças e adolescentes, primeiro enquanto treinador de futsal na associação Moinho da Juventude, na Cova da Moura, e mais tarde com a Academia do Johnson, que ali fundou e que foi recentemente distinguida com uma menção honrosa do Prémio Manuel António da Mota.

Mas o que mais impressiona é o seu exemplo de superação: cresceu no meio da pobreza e da violência, debateu-se com a droga e passou pela prisão, mas reergueu-se e voltou ao bairro onde cresceu, para tirar os miúdos da rua através do desporto e para lhes provar que as condições em que nascemos não determinam aquilo em que nos tornamos. Morreu no passado dia 30 de Novembro. Este documentário de Nuno Cibrão, subintitulado O reverso da medalha, data de 2012 e conta a sua história até aí, com narração do próprio Johnson.

MÚSICA

Tozé Brito (de)Novo - Concerto Solidário Novo Futuro

RTP1, 23h28

Bonito, bonito, era reunir músicos em torno das canções de Tozé Brito. E, de caminho, celebrar os seus 70 anos. Partindo deste princípio (e de uma ideia de Inês Menezes), Ana Bacalhau, António Zambujo, B Fachada, Benjamim, Camané, Catarina Salinas, Joana Espadinha, Miguel Guedes, Mitó, Samuel Úria, Selma Uamusse, Rita Redshoes, Tiago Bettencourt e Tomás Wallenstein juntaram-se no álbum Tozé Brito (de) Novo, lançado em Novembro de 2021.

Quase um ano depois, acontecia este concerto, na Altice Arena (Lisboa), com quase todos os que participaram no disco e com Helena Coelho, das Doce, como convidada. As receitas reverteram para a Associação Novo Futuro.