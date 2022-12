Concertos para Bebés levam 34 actuações a cinco cidades portuguesas em 2023

O projecto Concertos para Bebés vai apresentar onze novos programas em 2023, ano em que assinala 25 anos de existência, chegando a cinco cidades nacionais com 34 espectáculos, anunciou a companhia Musicalmente.

Pensado e criado pela Musicalmente para bebés dos zero aos três anos, Concertos para Bebés é uma proposta para toda a família que em 2023 terá apresentações em Leiria — onde a companhia tem sede — e ainda na Marinha Grande, também no distrito de Leiria, em Coimbra, Sintra, no distrito de Lisboa, e Loulé, no distrito de Faro.

Os onze novos programas contam com instrumentistas, bailarinos e criadores de outras áreas como convidados e têm estreia no início de cada mês no Teatro Miguel Franco, em Leiria.

Depois, os espectáculos dos Concertos para Bebés seguem para o Convento São Francisco, em Coimbra, Teatro Stephens, na Marinha Grande, Centro Olga Cadaval, em Sintra, e Cine-Teatro Louletano, em Loulé.

Na nova temporada, os Concertos para Bebés festejam 25 anos de existência. Entre as comemorações, está previsto um espectáculo inclusivo para bebés com necessidades especiais, a realizar em Dezembro, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

A programação de 2023 tem início em Janeiro, no dia 8, com 4 cordas, tantos colos, em Leiria, com a violinista Ana Pereira como convidada. O programa é também apresentado em Coimbra no dia 15.

Em Fevereiro os Concertos para Bebés estreiam Tantas cordas, quanta história, com harpa e teorba como instrumentos convidados, na interpretação de Ana Castanhito e Helena Raposo. Há quatro espeCtáculos agendados para Leiria (dia 5), Coimbra (12), Marinha Grande (18) e Sintra (19).

Surma volta a actuar nos Concertos para Bebés em Março, com um toque de electrónica em História de hoje, futuros de sempre, no dia 5 em Leiria e no dia 12 em Coimbra.

O fado e a guitarra portuguesa são apresentados em Abril aos bebés e às famílias em Fados futuros, guitarras dolentes, com Vânia Conde e Ricardo Parreira, em Leiria (dia 2), Marinha Grande (15), Sintra (16) e Coimbra (23).

Um programa visual é a proposta para Maio, com uma criação de Inesa Markava e Ana Luísa Cunha, Duendes em risco, salpicar de bebé. Há apresentações agendadas para Leiria (dia 7), Coimbra (14), Sintra (21) e Loulé (28).

O tubista Gil Gonçalves é o convidado confirmado para Junho, em Bebé maroto, brincalhão gigante, em Leiria (dia 4), Coimbra (11) e Marinha Grande (17).

Gigante loucura, solista endiabrado junta cordas e dispositivos eleCtrónicos de Hugo Correia à equipa Musicalmente em julho, para concertos em Leiria (dia 2), Coimbra (9) e Sintra (16).

Após a pausa de Agosto, os Concertos para Bebés regressam em Setembro com Novos solistas, lábios que dança, com protagonismo para Gonçalo de Sousa, que toca harmónica de boca, no dia 3 em Leiria, dia 16 na Marinha Grande, dia 17 em Sintra e dia 24 em Loulé.

Luísa Sobral é já presença regular nos Concertos para Bebés e regressa em Outubro com Dançam palavras, nascem bebés, em Leiria (dia 1), Sintra (15) e Marinha Grande (21).

Os solistas da Musicalmente saltam para o primeiro plano em Novembro com Bebés somos nós, 25 anos, no dia 5 em Leiria e dia 19 em Loulé.

A fechar o ano, os Concertos para Bebés põem 25 anjos a cantar o Natal, convidando o coro Schola no Coração para espectáculos em Leiria (dia 3), Marinha Grande (16) e Sintra (17).