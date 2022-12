Fernando arranja aparelhos electrónicos e dá-os a quem precisa

Fernando Correia, um programador de 49 anos, é um dos reparadores solidários que dedicam as horas de folga ao conserto de aparelhos electrónicos que já não funcionam. Estes voluntários recolhem telemóveis, computadores e consolas de jogos danificados em grupos de doação no Facebook. Trazem-nos para casa, repararam-nos e voltam a doar a pessoas que deles necessitem. “​Durante a pandemia, por exemplo, consegui reparar portáteis para que mais meninos pudessem ter aulas online”​, explica o programador CNC ao PÚBLICO. O objectivo é, segundo diz, “​fazer pessoas felizes”​ e reduzir a enorme quantidade de lixo electrónico produzida todos os anos. Um estudo recente estimava que, só este ano, mais de 5000 milhões de telemóveis iriam para o lixo no mundo.

