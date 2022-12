Duas caras, uma história, zero fins

Uma das situações menos importantes na História da humanidade aconteceu a 18 de Janeiro de 2019, mas não seria essa a conclusão de qualquer ser humano que dedicasse alguns minutos a consumir informação no dia 19 de Janeiro de 2019 (ou no dia 20, ou 21, ou 22). Porque a situação extremamente pouco importante aconteceu nos Estados Unidos, e porque havia imagens para partilhar, a situação também aconteceu em todo o lado, muito depressa. Este tem sido, aliás, e com o auxílio inestimável da internet, um dos produtos de exportação mais bem sucedidos da América: não apenas situações pouquíssimo importantes pré-digeridas para servirem como representações simbólicas de situações muitíssimo importantes, mas também um modo específico de reagir, e o vocabulário especializado para o fazer.