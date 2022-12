Temperaturas gélidas já causaram 22 mortos nos Estados Unidos

Até agora, o estado do Ohio é aquele mais atingido: oito pessoas morreram no estado. Kansas, Nova Iorque, Kentucky, Colorado, Missouri, Tennessee e Wisconsin também registaram vítimas mortais.

O temporal de temperaturas gélidas que atinge partes do Midwest e do Leste dos Estados Unidos já fez 22 mortos, depois de sete estados no país terem confirmado a existência de vítimas mortais nas últimas horas em consequência da forte descida dos termómetros.

Segundo informações recolhidas pela CNN, oito pessoas morreram no Ohio, três no Kansas, Nova Iorque e Kentucky, dois no Colorado e uma no Missouri, Tennessee e Wisconsin.

Mais de 315 mil edifícios de apartamentos e de escritórios ficaram sem electricidade por causa da tormenta na véspera de Natal, enquanto 3300 voos foram cancelados, a que se juntam mais de 800 cancelados já este domingo.

Os meios de informação locais dizem que as previsões meteorológicas apontam para que o temporal seja acompanhado nas próximas horas por fortes nevões, nevascas e até inundações em alguns pontos da costa nordeste.

Por agora, não se vislumbra abrandamento das condições climatéricas até depois do dia de Natal.