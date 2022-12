MNE chinês anuncia aprofundamento de relações com Moscovo

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, defendeu este domingo a posição da China sobre a guerra na Ucrânia e assinalou que Pequim irá aprofundar os laços com Moscovo no próximo ano.

Wang, que falava por vídeo a uma conferência na capital chinesa, também culpou a América pela deterioração das relações entre as duas maiores economias mundiais, dizendo que a China "rejeitou firmemente a política errónea dos Estados Unidos da América".

A China reagiu à pressão ocidental sobre o comércio, a tecnologia, os direitos humanos e as suas reivindicações a uma ampla faixa do Pacífico ocidental, acusando os EUA de bullying.

A recusa de Pequim de condenar a invasão da Ucrânia e de se juntar a outros na imposição de sanções contra a Rússia tem estreitado ainda mais os laços e alimentado uma divisão face ao Ocidente.

Wang disse que a China iria "aprofundar a confiança mútua estratégica e a cooperação mutuamente benéfica" com a Rússia. Os navios de guerra dos dois países realizaram na semana passada exercícios navais conjuntos no mar da China Oriental.

"Em relação à crise da Ucrânia, temos defendido consistentemente os princípios fundamentais da objectividade e imparcialidade, sem favorecer um ou outro lado, ou acrescentar combustível ao fogo, e ainda menos procurando ganhos egoístas da situação", disse Wang, de acordo com um texto oficial das suas declarações.

Mesmo que a China tenha encontrado um terreno comum com a Rússia, uma vez que ambos estão sob pressão ocidental, o seu futuro económico permanece ligado aos mercados e tecnologia norte-americana e europeia.

O Presidente chinês, Xi Jinping, está a pressionar a indústria chinesa a tornar-se mais auto-suficiente, mas Wang reconheceu que a experiência tem demonstrado "que a China e os Estados Unidos não podem dissociar ou cortar as cadeias de abastecimento".

O ministro chinês disse que a China se esforçaria por restabelecer as relações com os EUA, dizendo que as mesmas se deterioraram porque "os Estados Unidos continuaram obstinadamente a ver a China como o seu principal concorrente e a envolver-se num bloqueio flagrante, repressão e provocação contra a China".

Wang e o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken falaram por telefone no final da semana passada. O Departamento de Estado disse que Blinken debateu a necessidade de gerir a relação EUA-China de forma responsável e levantou preocupações sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e as ameaças que esta representa para a segurança global e a estabilidade económica.

Wang acusou os EUA de "intimidação unilateral" e disse que a China continuaria a desempenhar um papel construtivo na resolução da crise da Ucrânia à sua própria maneira, afirma um comunicado do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.