Despiste de autocarro provoca pelo menos três mortos na Galiza

Um despiste de autocarro provocou, no sábado, três mortes em Cerdedo-Cotobade, na província de Pontevedra, em Espanha. Duas pessoas ficaram feridas e outras duas continuam desaparecidas, disseram este domingo os serviços de emergência.

Uma das pessoas feridas é o motorista, que ficou internado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

O autocarro, da empresa Monbus, despistou-se e caiu ao rio Lérez, em Cerdedo-Cotobade por volta das 21h20 de sábado, quando percorria a linha regular entre Lugo e Vigo, informou a Guardia Civil espanhola. Ainda não foi possível apurar as causas do despiste, mas as autoridades já avançaram que o motorista teve resultado negativo no teste de álcool e drogas.

De acordo com dados preliminares divulgadas por Maica Larriba, subdelegada do governo de Pontevedra, o veículo seguia com nove pessoas a bordo, incluindo o motorista.

O rio permaneceu acima do seu limiar de transbordo durante toda a noite, forçando os trabalhadores de salvamento de emergência a suspender a operação durante quase duas horas devido ao mau tempo e às condições do terreno antes de recomeçar pela manhã.

O rio manteve-se acima do nível de transbordo durante a noite, forçando as equipas dos serviços de resgate a suspender as operações de busca durante quase duas horas, até serem retomadas esta manhã.