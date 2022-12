China deixa de divulgar números de covid-19 a meio de uma vaga “perigosa”

O recuo súbito do Governo chinês na política de “covid zero”, após quase três anos de fortes restrições que podem ter deixado a população mais vulnerável ao vírus do que noutras partes do mundo, é apontado como uma causa da previsão, para os próximos dias, de dois milhões de infecções diárias só na província de Zheijiang, perto de Xangai. Segundo as actas de uma reunião da direcção-geral de saúde chinesa, citadas por jornais ocidentais, quase 37 milhões de pessoas podem ter sido infectadas em todo o país num único dia na semana passada.