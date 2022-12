Mãe do mundo

— A irmã Mafalda, que costuma estar de manhã na portaria do colégio, disse aos meus filhos que o Menino Jesus só devia ser colocado no presépio na noite de 24 para 25 de Dezembro. E o mais novo, bem mandado, mal chegou a casa tirou a figura do menino do pequeno berço de barro e escondeu-a. Onde? Pois… Ele garante que a meteu no armário dos sapatos, dentro de uma bota minha para evitar que Jesus pequenino tivesse frio. Mas eu já esvaziei as botas todas e nem sinal do menino que hoje celebra 2022 anos.