Um corante vermelho causa inflamação intestinal em ratinhos. E aos humanos?

Consumo contínuo de uma substância muito usada na indústria alimentar piorou a inflamação intestinal em ratinhos que já a tinham e fez com que outros a tivessem pela primeira vez.

Quais podem ser as consequências da exposição contínua a corantes? Cientistas do Canadá quiseram saber esse efeito relativamente ao vermelho allura AC, um corante avermelhado comum nos alimentos. Em experiências com ratinhos, verificou-se que o consumo prolongado dessa substância provocou uma inflamação intestinal ligeira nos roedores e intensificou esta doença nos animais que já a tinham. E nos humanos, o que pode acontecer? A equipa sugere que se explore de forma aprofundada se efeitos semelhantes são observados em pessoas.