Um dueto de Viosinho e Rabigato para o frio e comidas gordas e ricas

Dos inúmeros duetos que se podem fazer com castas brancas do Douro, o que junta Rabigato e Viosinho é dos mais excitantes. Outros do mesmo nível juntam Arinto com Viosinho, Arinto com Rabigato, Rabigato com Gouveio ou Gouveio com Viosinho, por exemplo. Estas são, na minha opinião, as quatro melhores castas brancas da região e sempre gostei de as ver juntas, porque se completam muito bem: o Arinto dá uma acidez vibrante; a Gouveio acrescenta fruta cítrica deliciosa e também ácida; o Viosinho faz o papel de Chardonnay, fornecendo fruta branca e volume; e o Rabigato contribui com estrutura, vivacidade e algum fumado. Mas tudo depende, claro, da origem das uvas e do seu estado de maturação.