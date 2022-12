O trenó do Pai Natal já está a caminho. Google está a seguir a viagem “em tempo real”

Como já é tradição, a tecnológica Google está a acompanhar, em tempo real, a viagem do Pai Natal à medida que os ponteiros de relógios de todo o mundo chegam à meia-noite de 25 de Dezembro. Qualquer pessoa pode acompanhar a viagem do famoso velhote de barbas através do site ​ Santa Tracker (disponível em português). Também há uma app móvel para Android.

A página, que nasceu em 2004, inclui informação sobre os países que o Pai Natal visita, comentários das renas nas redes sociais e vários jogos para entreter os mais novos. Há bailes para aprender a programar com elfos, desafios de memória, questionários de geografia e cartões para pintar.

Pelo meio, é possível descobrir algumas das tradições natalícias dos países que o Pai Natal visita. Por exemplo, a Google explica que no México as crianças de todas as idades celebram o Natal partindo pinhatas, no Quirguizistão espera-se pela chegada do "Pai Gelo" e na Correia do Sul o Natal também é um feriado romântico (um pouco como o Dia dos Namorados).

Foto Há jogos para aprender a programar DR

Uma tradição dos anos 50

A tradição não nasceu com a Google. Desde a década de 50 que o Comando de Defesa Aeroespacial dos EUA (Norad) tem um sistema de localização em “tempo real” do Pai Natal.

A Norad começou a seguir o paradeiro do Pai Natal quando, em 1955, uma criança ligou acidentalmente para o Centro de Operações do Comando de Defesa Aérea Continental (CONAD, antigo Norad), dos EUA, a perguntar pela personagem. A criança tinha-se enganado no número de um serviço de Natal anunciado num jornal local.

"O comandante de serviço naquela noite, que atendeu o telefonema da criança, apercebeu-se rapidamente de que tinha sido cometido um erro e assegurou à criança que ele era o Pai Natal", lê-se no site da Norad. A tradição continuou com a chegada de mais telefonemas de crianças até à criação de um site, na década de 90. Actualmente, também há uma app móvel (Android e iOS). Entre 2007 e 2011, o sistema chegou a fazer parte do Santa Tracker da Google.

Nos EUA, ainda é possível ligar para a sede da Norad durante o Natal para falar com voluntários que se fazem passar pelos elfos do Pai Natal.