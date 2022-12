Que livros gostariam os líderes partidários de receber no sapatinho este Natal?

Que livros gostariam os líderes partidários de receber este Natal? Cinco líderes partidários responderam ao repto do PÚBLICO e revelam quais as obras que elegem para esta quadra. De reconhecidos autores internacionais a escritores portugueses, as respostas variam (e nenhuma se repete).

Há quem opte por romances, quem escolha livros sobre o planeta e a vida animal e quem peça antologias. Há ainda quem aproveite para deixar desejos para um próximo Natal e peça livros que ainda não estão nas bancas. Outros que esperam que neste Natal consigam recuperar livros que até já leram, mas que ficaram perdidos na casa do amigo a quem emprestaram (e que aproveitam aqui para o relembrar...).

João Cotrim de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal, pede um pack. "Gostava que me oferecessem o conjunto dos dois recentes livros de Cormac McCarthy", The Passenger e Stella Maris. O líder liberal elege McCarthy como "o mais fascinante escritor americano da actualidade".

"A simplicidade e pungência com que aborda os mais difíceis temas da condição humana é impressionante, sobretudo porque McCarthy assenta a sua veia poética e mítica num profundo respeito pela ciência e no conhecimento dos mais recentes avanços científicos", descreve João Cotrim de Figueiredo. "Um escritor que nem sempre é fácil, mas que vale sempre a pena", resume.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, elege dois autores portugueses: Valter Hugo Mãe e Jorge Amado. O líder comunista destaca A minha mãe é a minha filha, de Valter Hugo Mãe, e o Capitães da areia de Jorge Amado, por serem "dois livros diferentes, de autores e naturalmente enquadramentos diferentes".

Embora já tenha lido o Capitães da areia, emprestou-o e "até hoje..." nunca mais o viu. Por isso, gostava de recuperar a obra para a sua biblioteca. Paulo Raimundo diz que o livro o marcou não apenas "pela história em si", mas porque tem "imagens e espaços" que o transportam para a sua infância. Quanto à obra de Valter Hugo Mãe, Paulo Raimundo diz que esta é uma história "que nos transporta para outra realidade, para outra necessidade com a qual certamente teremos que nos confrontar. "Ainda não li.”

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, é a única líder partidária a eleger uma autora feminina. Neste Natal, a coordenadora bloquista gostava de receber o livro Misericórdia, de Lídia Jorge, "pela autora e pelo tema". "A compaixão, depois de toda a dor e abandono que a pandemia expôs", é a justificação apresentada por Catarina Martins. "Ainda não li. Presumo que seja emocionalmente duro, mas também por isso mesmo", acrescenta.

Inês de Sousa Real, líder e deputada única do PAN, escolhe Quando os elefantes choram, de Jeffrey Moussaieff Masson, "um livro que aborda a forma como os animais experimentam as emoções" e que está esgotado. "Já o procurei em vários alfarrabistas e ainda não o consegui encontrar", conta.

"Também gostaria muito de receber o livro Uma Vida no Nosso Planeta, de David Attenborough, o naturalista britânico que dá voz aos programas de vida selvagem da BBC. A obra, conta Inês de Sousa Real, traz o testemunho do autor "sobre o declínio em espiral da biodiversidade do planeta e a sua visão para o futuro".

Por sua vez, Rui Tavares, deputado único do Livre, gostaria de receber um presente que ainda não chegou às livrarias. "A maior antologia de poesia árabe medieval foi compilada por um poeta e historiador nascido à beira do Tejo, em Santarém", revela. "Mas a obra nunca foi, que eu saiba, traduzida e editada no país que viria a existir no território em que o seu autor nasceu e viveu", assinala Rui Tavares.

Trata-se da antologia Dhakhîra Fi Mahasin ahl al-Jazira de Ibn Bassam As-Santarini (“o Santareno”), poeta e historiador muçulmano nascido antes de 1084, em Santarém, na então Taifa, ou reino de Badajoz, detalha o historiador e deputado. Nas palavras de Rui Tavares, o trabalho de Ibn Bassam As-Santarini é "um texto essencial quando se quer conhecer a poesia islâmica da idade média" e "talvez a maior e a mais importante fonte de informação histórica, literária e cultural do Al-Andalus".

"A turbulência da época em que viveu teve um verdadeiro impacto na sua vida; foi obrigado a fugir de Santarém onde vivia uma vida estável e próspera, devido aos ataques cristãos, tendo vivido em Sevilha, onde foi cortesão e encontrou as condições para se dedicar à sua antologia poética. Para a história da Península Ibérica, para a história do mundo medieval, e para todos os que apreciam a simplicidade enganadora e a contida beleza da poesia árabe desta época, esta é uma obra incontornável que muito gostaria, um dia, de ler na sua edição portuguesa", apela Rui Tavares.

"A nossa escassez de arabistas e o nosso descaso por esta época da nossa história tem-nos privado de alguns tesouros. E o meu conterrâneo Ibn Bassam As Santarini é um deles", remata.

Os líderes do PS, PSD e Chega também foram contactados, mas não responderam. com David Santiago