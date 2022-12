Animais de estimação e ceia de Natal: estes são os alimentos que podes (ou não) partilhar

Vês aqueles olhos bem abertos – inocentes, cativantes, porém secretamente enganadores – a olhar para ti por baixo da mesa. E antes que te dês conta, o teu cão ou gato tem praticamente um lugar à mesa e tu estás a servir-lhe pedacinhos de peru e os acompanhamentos.

As opiniões variam, mas os veterinários que falaram com o The Washington Post concordam que não há problema em dares bocadinhos de certos pratos festivos a animais de estimação que sejam saudáveis, desde que se sigas uma regra: tudo com moderação.

"As guloseimas desta época são óptimas para os cães saudáveis", afirma Lori Teller, presidente da Associação Médica Veterinária Americana. No entanto, defende, devemos ser mais cautelosos com os animais que têm alergias, intolerâncias, sensibilidades ou outras condições de saúde associadas.

Que alimentos que devo evitar dar ao meu animal?

Primeiro, há alguns "nãos" definitivos quando se trata de alimentares o teu animal com a comida que está na mesa de Natal. Joseph Wakshlag, professor de nutrição clínica na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Cornell, em Nova Iorque, pede aos tutores para não darem uvas ou passas aos animais, uma vez que estes alimentos têm sido associados a insuficiência renal nos cães, assim como o alho ou a cebola, que podem afectar os glóbulos vermelhos tanto nos cães como nos gatos. A par disto, alguns frutos secos também não são bons para os cães.

Da mesma forma, afasta-os do chocolate, que contém teobromina, uma toxina que pode causar vómitos, diarreia, arritmias cardíacas e convulsões, alerta Wakshlag. Além disto, acrescenta o especialista, não deixes que o teu animal se aproxime de alimentos que contenham xilitol, um adoçante que pode causar danos no fígado dos cães e que também pode ser prejudicial para os gatos.

Por último, nunca lhes dês café, eggnog ou qualquer outra bebida alcoólica. Se tiveres perguntas específicas sobre se é seguro deixares o teu animal participar nas [refeições] das festividades, consulta um veterinário.

Posso dar carne ao meu cão ou gato?

Dares alguns pedaços de carne branca do teu frango assado ou peru pode ser uma iguaria deliciosa para os animais. Mas evita que comam a pele, que além de ter gordura pode conter ingredientes como o alho ou a cebola, que podem ser perigosos.

Além disto, não lhes dês os ossos, já que se podem partir e provocar perfurações ou úlceras gastrointestinais. Além disto, alguns cães podem simplesmente engolir um osso inteiro, o que pode causar bloqueio intestinal e requer cirurgia.

Se for peito de vaca ou vitela é mais complicado. Os veterinários dividem-se, mas supondo que o molho da carne não tem condimentos tóxicos para os animais, e assumindo que não lhes dás a gordura e os ossos, não há problema se eles comerem um bocado.

O problema é que gordura em demasia "pode desencadear problemas gastrointestinais ou mesmo pancreatite", o que faz com que o órgão fique inflamado, e pode causar dores abdominais, vómitos e diarreia, alerta Ashley Navarrette, professora assistente clínica de cuidados primários na Universidade A&M do Texas, acrescentando que a doença também pode ser fatal.

E frutas e legumes?

Maçãs (sem sementes) e puré de abóbora natural ou processado são guloseimas saudáveis que os teus animais de estimação podem comer. Ignora a vontade de lhes dar tartes, porque são sobremesas que podem conter muito açúcar, manteiga e especiarias que não são saudáveis para eles. Uma pequena quantidade de açúcar não deve prejudicar o animal, mas se as porções forem maiores, pode levar a aumentos nos níveis de glucose no sangue e, de seguida, picos de insulina, revela Teller, professor associado clínico na Escola de Medicina Veterinária e Ciências Biomédicas A&M do Texas. "Eles não estão habituados a digerir [os alimentos] como nós estamos, e isso pode fazer com que se sintam doentes", afirma.

Em vez disso, põe alguma fruta de parte para dares ao teu cão ou gato antes de começares a fazer essas tartes. E mantém-nos longe do bolo-rei que pode ter passas que são tóxicas para os cães.

Brócolos, couves-de-bruxelas, cenouras, couve verde (desde que não seja cozinhada com muita gordura ou tempero), couve-flor, ervilhas, aboborinha e courgette também são opções deliciosas. O mesmo se aplica ao feijão-verde. Na verdade, os veterinários dizem que este legume é bastante nutritivo – mas não quando está ralado num molho de cogumelos e cebola. Portanto, guarda alguns feijões-verdes para o teu animal de estimação, e depois começa a fazer a caçarola.

As batatas e as batatas-doces também não fazem mal, mas os veterinários aconselham a evitares os temperos, incluindo manteiga, alho e outros ingredientes. As batatas fritas também devem ficar de fora de lista, uma vez que contêm gordura e ingredientes que os animais não devem comer, como é o caso da cebola. Além disto, não lhes sirvas creme de natas, porque muitos cães tendem a ser intolerantes à lactose. Se for molho de maçã sem açúcar, podem comer.

Podemos dar-lhes pão?

Segundo Navarrette, os pequenos pedaços de pão – como de pão de milho, challah ou papos-secos – são aceitáveis. Mas não deixes que os teus animais comam massa crua, porque a levedura pode fazer com que o estômago inche e colocá-los em risco de vida.

Quanta comida é demasiada?

Os veterinários aconselham a limitar entre dez a 20% o consumo diário típico de comida dos animais de estimação. "Limita-te a não exagerar", aconselha Wakshlag.

E lembra-te: Os animais são todos diferentes – e o que é bom para um pode não ser para outro. "Alguns cães têm um intestino de ferro. Mas outros cães não", acrescenta.

A lista de alimentos proibidos inclui mais do que estes referidos no texto. Se o teu animal comer algo tóxico durante a época do Natal e Ano Novo liga para o veterinário ou leva-o ao hospital veterinário mais próximo.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post