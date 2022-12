Preços errados nos hipermercados

Após pagar na caixa de um hipermercado, vi que três artigos tinham sido cobrados por preços acima dos indicados. Um excesso de 3 euros. Confrontei a loja, que confirmou o erro, reembolsou-me e “pediu desculpas”. Caso eu não tivesse verificado e não me lembrasse dos preços, a loja ficaria com os meus 3 euros. Quantos clientes pagam em excesso?

Para a loja, a desculpa de “falta de atenção” é a melhor forma de “limpar as mãos”. Limita-se a um pedido de desculpas e tudo fica bem. Se o cliente reclamar, reembolsam, se não reclamar, vão acumulando os ganhos indevidos. Mas pergunto se não deverão fazer um exercício sério para evitar estes erros? Entendo que só o farão se forem incentivados a isso. Sugiro que as autoridades estabeleçam uma regra em que, sempre que na caixa seja cobrado um valor por excesso, o cliente ficará com o direito de receber o reembolso pelo dobro. Com esta medida simples, acredito que, a prazo, as “distracções” deixarão de ocorrer.

João Pamplona, Amadora

Um novo modelo escolar<_o3a_p>

A propósito do desenvolvimento de um estilo de vida saudável em contexto escolar, os professores estão satisfeitos com a sua profissão? Os alunos gostam da escola? Os encarregados de educação estão agradados com a escola e os seus mecanismos educativos?

É necessária uma mudança de paradigma no sistema de ensino português, que vá ao encontro dos seus principais protagonistas, professores e alunos, por forma que a sociedade portuguesa alcance a reforma educativa que tanto necessita. É premente intervir no número de horas lectivas incluídas nos horários dos professores e no número de horas de aulas nos horários dos alunos, bem como na oferta educativa e formativa das escolas.

Se queremos uma escola saudável, que respire cultura e futuro, temos de repensar o nosso sistema de ensino. O modelo escolar pelo qual todos devemos lutar é um modelo onde os professores e os alunos se sintam satisfeitos e realizados, para que os encarregados de educação e a sociedade em geral sintam a alegria dessa satisfação.

Miguel Xavier Sequeira, Lagos

Nem tudo é Natal

O Natal está aí em todo o seu esplendor. Uma época de religiosidade, de pensamento voltado ao divino e ao mistério do nascimento do Menino. Época de reflexão é também um tempo do ano que convida ao relaxe no aconchego das famílias celebrado com amor e prendas tradicionais da quadra. Mas há quem tenha um Natal marcado pela incerteza de vida. Que o digam aqueles comerciantes que foram agora obrigados a fechar os seus estabelecimentos pelos prejuízos causados pelas inundações. Que o digam também os que estão sós e apanhados pelos efeitos da crise.

O Natal para eles depende da solidariedade que lhes for dada e urge fazê-lo sempre e com especial significado neste tempo. Este ano, o Natal não vai ser frio como é da tradição. Vai ter temperaturas acima da média para esta época. O contrário marcará, por exemplo, o território da Ucrânia, devastado pela guerra e onde o seu povo resiste, embora condenado ao frio inclemente, porque o ataque ao seu aquecimento foi utilizado como nova arma de instintos mortíferos. O Natal vale pelo que representa, mas não há estrela benfazeja que acolha a todos por igual, daí que o Natal nunca possa ser totalmente feliz no conjunto de tanta infelicidade que prejudica a celebração da sua luz.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha