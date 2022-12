Diabetes: É sempre Natal!

A diabetes implica a “autogestão” da doença e, nesta altura do ano, mais do que nunca, pois as tentações são grandes e estão por toda a parte.

O Natal é sem dúvida o momento familiar por excelência no mundo em que vivemos, em que celebramos o momento mais alto da socialidade familiar, sejamos nós de cultura cristã ou outra.

No Natal, juntamo-nos para o celebrar: em família, com os amigos, no próprio ambiente em que trabalhamos. Fazemos assim porque a “paragem” é essencial na vida que todos os “outros dias” temos ou vivemos seja onde for, dos mais afortunados aos mais carenciados, na alegria e na própria tristeza, na saúde e na doença.

A época natalícia é um momento alto na nossa cultura. A transmissão de vida impera nesta época e assim a devemos manter. Que bom é ser Natal! Mas as festividades natalícias, ou mesmo de passagem de ano, não devem significar aquele “momento de exagero”, sobretudo neste ano conturbado e talvez preocupante que temos tido à custa da “globalização” desenfreada.

Sem dúvida que ter uma doença, como a diabetes ou mesmo obesidade, deve ser motivo de inquietação, interrogando-se, muitas vezes, no que deve ou não fazer nestes “momentos tentadores” de exageros alimentares. Muitos questionam-se sobre "O que devo fazer?" naquele instante “mais açucarado”, pensando no que pode ou não pode comer.

A diabetes implica a “autogestão” da doença e, nesta altura do ano, mais do que nunca, pois as tentações são grandes e estão por toda a parte nas mesas, mais do que noutra época do ano.

As pessoas com diabetes sabem que os exageros não ajudam no presente e muito menos no futuro! Aqueles que bem acompanhados por médicos ou equipas de saúde têm essa consciência. Mas a tentação é grande. Sou de opinião que não deve ser inibida nunca, faz parte da vida e com ou sem diabetes não deve ser limitada ou “castigada”. A pessoa com diabetes é igual a todos os outros e, provavelmente, saberá mais da sua condição do que aqueles que se julgam “saudáveis”. Se bem acompanhado, a nível médico, sabe bem o que pode ou não fazer quando se trata de excessos!

Um Natal mais saudável talvez deva ser o reflexo de uma vida toda ela saudável, mas a panóplia de alimentos ou comidas festivas e tradicionais implicam também uma época salutar e feliz, tornando a alegria festiva e familiar num momento mesmo especial, mas em que a diabetes não deve ser esquecida.

Nesse sentido, não deve ser alterada a rotina diária do controlo da doença – que tão difícil julgamos ser, mas tão fácil é sem o sabermos por vezes. Manter o registo do equilíbrio ao longo destes dias e “guardar-se" um pouco para o dia especial com a família. Controlar o exagero fora destes dias, para o guardar para ocasiões especiais, mas saber “a quantas anda" é o segredo, talvez, tantas vezes esquecido. O autocontrolo é essencial no dia a dia, mas nesta altura, mais do que nunca, sem fazer dela a época das proibições. É sem dúvida a quadra da partilha e nela a diabetes deve estar presente. Dizer sim à diabetes é estar bem num dos momentos mais festivo do ano.

No Natal deve ser mantido o quotidiano alimentar habitual: a sopa e a fruta não podem ser esquecidas, dando lugar ao doce no momento, no dia ou dias próprios, e estes são os dias, sem exceção!

Fazer escolhas mais ou menos calóricas implica saber como e porquê, avaliar o que mais é importante e deixar iguarias menos relevantes de lado. Olhar para o prato ao iniciar as refeições talvez ajude, analisar o carrinho de compras do supermercado, antes de chegar à caixa talvez seja boa ideia também, pois não levará para casa o desnecessário. Festa não deve ser sinónimo de exagero, mas sim de alegria e convívio familiar.

A pessoa com diabetes que faz no dia a dia a sua medicação não a deve esquecer nestes dias, cada um deve fazer o seu papel e os medicamentos fazem o seu! Nestas épocas a atenção deve ser redobrada para a necessidade de correção. Prevenir é importante, mas não basta remediar e quando se faz terapêutica antidiabética esta deve ser adaptada ao momento festivo, com o apoio e seguindo as indicações do médico.

Quem faz medicação com insulina e terapêutica oral sabe como adaptar as doses, tendo em consideração a sua condição. Ajustar a medicação ao momento festivo é um dos segredos, mas o maior é identificar como reage o organismo às opções tomadas, tanto no caso do autocontrolo da glucose como da glicemia.

Glicemias mais altas nesta altura não é uma contingência “obrigatória”. Obrigatório é saber corrigir com ou sem medicação. Os medicamentos antidiabéticos são hoje muito evoluídos e muitos vão “atrás” da doença – devem ser, por isso, usados com critério nesta altura mais do que nunca, para que o Natal não seja uma preocupação, mas sim um momento feliz!

Natal é muito mais do que comida, é importante comer com moderação. Reinventar e repartir, é obrigação de todos nós. Não ser radical na negação ou no exagero talvez seja solução para um Natal de festa e de alegria.

Adapte bem a sua diabetes e a sua vida ao Natal, e não deixe que seja o Natal a adaptar-se à sua vida… Como muitas vezes dizemos, o Natal deve ser todos os dias assim como todos os dias o controlo do que comemos e fazemos é um segredo. Mas quem não tem diabetes ou obesidade deve pensar que o pode ter sem saber e não descurar os cuidados a ter e refletir que o Natal é, de facto, muito mais do que uma mesa repleta de comida.

Diabéticos somos mesmo todos nós, e no Natal mais do que nunca!