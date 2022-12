Acreditar na magia do Natal

Natalossauro é vizinho das renas e do Pai Natal. Sonha voar e puxar o trenó na véspera do grande dia. Desde que uma criança acredite, a magia acontece.

Um dinossauro peculiar tinha como maior desejo aprender a voar. Assim poderia entregar presentes de chaminé em chaminé. “Eu posso treinar-te!”, dispôs-se o Pai Natal. Começou por lhe dar a comida das renas: “Se põe as renas a voar, fará dinossauros ganharem altitude!” O resultado foi uma queda “de cabeça no gelo glacial”.

Lição número dois: “Concentra-te num pensamento feliz, como fazem as fadas do Natal. Se elas voam assim, aposto que só tens de fazer igual!” Mas também desta vez o Natalossauro não conseguiu contrariar a força da gravidade.

Noutra altura, experimentaram pôr-lhe umas asas, mas não se manteve no ar por muito tempo.

No quarto Natal depois de manifestar o seu desejo de voo, o Pai Natal convidou-o com ternura: “Natalossauro, meu querido, porque não me vens ajudar? Enquanto eu entrego todos os presentes, podes sentir a emoção de voar!”

E lá foram pelos céus. “Voar no trenó era melhor do que ele imaginara, até!” Tudo correu bem até que Natalossauro caiu numa chaminé, sem o Pai Natal se dar conta.

“Dentro da casa, reinava o silêncio, mas havia alguém bem desperto: por detrás das luzinhas cintilantes, espreitava um menino boquiaberto. Era a visão mais incrível que uma criança poderia ter: tinha à sua frente, na sala, um dinossauro a valer!”

Mas Natalossauro queria regressar ao Norte e o menino dispôs-se a ajudá-lo. “As renas do Pai Natal só voam se uma criança acreditar.” Talvez o pudesse ajudar. O rapaz usou as luzinhas como rédeas e fez da sua cadeira de rodas o trenó: “De repente, quando deram conta, já estavam os dois no ar.”

Tom Fletcher é um autor de sucesso nos livros para crianças no Reino Unido. Escreveu, entre outros títulos, Há Um Monstro no Teu Livro (com ilustrações de Greg Abbott) e está traduzido em 35 línguas, com mais de cinco milhões de exemplares vendidos. Tem obras editadas em conjunto com a sua mulher, Giovanna Fletcher, e com o companheiro de banda (McFly) Dougie Poynter.

Natalossauro (2016) foi finalista do British Book Award e será adaptado para o cinema por Michael Gracey (que realizou The Greatest Showman), com músicas do próprio autor.

Shane Devries é um ilustrador e director de arte australiano, nascido em Adelaide. Começou a trabalhar como ilustrador em projectos de arquitectura e pintura a óleo. Agora, cria arte de desenvolvimento visual para produções de animação, além de ilustrar livros, informa-se no site oficial do artista e também neste livro.

O filme de animação 100% Wolf (2020) trouxe-lhe um maior reconhecimento internacional.

Outro dos autores importantes com quem trabalhou foi Phil Cummings. O livro Boy (Rapaz) venceu os prémios Literatura da Paz para Crianças (2017), Livro Notável (2018) e foi pré-seleccionado para Livro do Ano na categoria Infantil.

Na história que aqui se descreve, o desejo do Natalossauro foi cumprido. E passou a juntar-se às renas nos voos felizes da noite mais mágica do ano — esta.

Feliz Natal!

Natalossauro Texto: Tom Fletcher

Ilustração: Shane Devries

Tradução: Joana Gonçalves

Paginação e capa: adaptação de Paula Catalão

Edição: Nuvem de Letras

32 págs., 14,35€ (online 12,91€)





