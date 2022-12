Só défice de 5000 milhões no quarto trimestre evita excedente em 2022

Em ano de maior pressão financeira para as famílias, o impulso dado à receita fiscal pela inflação ofereceu ao Estado um excedente orçamental recorde nos primeiros nove meses do ano.

O excedente recorde registado durante o terceiro trimestre deste ano faz com que, agora, apenas um défice na ordem dos 5000 milhões de euros nos três últimos meses do ano possa colocar o saldo das contas públicas no total de 2022 em terreno negativo. As medidas anti-inflação adoptadas pelo Governo a partir de Outubro podem contribuir para que se concretize esse cenário.