Governo analisa se Altice deve devolver três milhões em fundos públicos

Autoridades de gestão dos fundos europeus estão a analisar se houve sobrefinanciamento à Fibroglobal, do grupo Altice, para construção de rede de fibra na região centro.

O Governo quer lançar no início do próximo ano um novo concurso para redes de comunicações de alta velocidade para zonas sem cobertura, mas está ainda a analisar se um dos vencedores do concurso de 2009, a Fibroglobal, tem de devolver fundos públicos atribuídos em excesso.