Sepultura em que o guerreiro foi enterrado com o seu cavalo descoberta na Roménia

Armas e ornamentos, alguns com decorações a ouro, que estavam junto aos corpos estão agora a ser restauradas e mais tarde serão expostas.

Nem todos alcançaram a fama, merecida, de Alexandre, o Grande e do seu Bucéfalo, nem de Napoleão e Marengo, mas certo é que, em vários períodos da história, a relação entre um guerreiro, seja ele ou não um general-imperador, e o seu cavalo de batalha é muito forte, quebrando-se apenas quando um dos lados cede. E é também por isso que a sepultura recém-descoberta na Roménia merece um segundo olhar.

Foi identificada durante os trabalhos arqueológicos de minimização do impacto da construção de uma rede viária e é por isso que a notícia da sua descoberta está a ser avançada pela entidade romena encarregada das infra-estruturas, a CNAIR.

Num post publicado na rede social Facebook, este organismo explica que o conteúdo do túmulo é “rico e variado, desde armas meticulosamente trabalhadas e decoradas até ornamentos de ouro, tanto para o morto como para o cavalo com que foi enterrado”.

A sepultura, que está a ser estudada por especialistas do Instituto de Arqueologia Vasile Pârvan de Bucareste, que a escavaram em dificílimas condições meteorológicas, terá sido criada entre os séculos IV e X.

Os objectos que dela saíram estão agora a ser cuidadosamente limpos e restaurados para que possam voltar a ser examinados pelos arqueólogos ao pormenor e, mais tarde, expostos.

Foto Um dos ornamentos encontrados na sepultura DR

Nos trabalhos arqueológicos que antecedem a construção da auto-estrada foram primeiramente identificados quatro sítios de interesse patrimonial a que se juntaram, com o avanço da campanha, outros tantos, segundo o diário ABC. Foi já nesta segunda fase que, ainda de acordo com o jornal espanhol, os especialistas deram com esta “sepultura principesca”.