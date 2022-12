Morreu Maxi Jazz, vocalista dos Faithless

O vocalista do grupo britânico tinha 65 anos. Ainda não se conhecem as causas da morte.

Maxwell Fraser (Maxi Jazz), o vocalista do grupo britânico Faithless, morreu esta sexta-feira à noite aos 65 anos de idade. Não se conhecem as causas da morte.

A notícia da morte foi dada pela Ayalah Bentovim, conhecida pelo nome artístico Sister Bliss, que actuava junto de Maxi Jazz há anos. "Estamos de coração partido por ter de partilhar que o Maxi morreu pacificamente durante o seu sono de ontem à noite", escreveu Bentovim, na sua página do Twitter.

A banda Faithless, composta por Maxi Jazz, a tecladista Sister Bliss e o DJ Rollo, juntou-se em 1995 no Reino Unido. Insomnia, que chegou ao terceiro lugar em 1996, é um dos singles mais populares da banda. Várias músicas incluíam mensagens políticas – o álbum mais mais recente, All Blessed, lançado em 2020, focava-se no debate político em torno dos refugiados e migrantes.

"[O Maxi] era um ser humano encantador com tempo para todos e sabedoria que era profunda e acessível", lê-se numa mensagem partilhada na página dos Faithless no Twitter. "Era um escritor brilhante, um DJ, um budista, uma magnífica presença de palco, amante de carros, falador interminável, bela pessoa, bússola moral e génio", continua a mensagem. "Foi uma honra e, claro, um verdadeiro prazer trabalhar com ele."