Symington compra quinta nos Vinhos Verdes, onde trabalhará com Anselmo Mendes

A Symington Family Estates adquiriu uma propriedade de 27,4 hectares de "vinha de excelência", sobretudo Alvarinho, na reputada sub-região de Monção e Melgaço". Em comunicado enviado às redacções, o grupo (cuja actividade se centra no Douro mas que desde 2016 está também no Alentejo) concretiza que a Casa de Rodas – assim se chama a quinta – "inclui uma lindíssima casa senhorial do século XVII" e que ali fará "vinhos de quinta", com a ajuda de Anselmo Mendes, "na qualidade de enólogo e consultor de viticultura".

Os primeiros vinhos serão produzidos em 2023 e, citado na referida nota à imprensa, o CEO da Symington, Rupert Symington, fala num "importante investimento na sub-região do Vinho Verde de Monção e Melgaço" e numa localização privilegiada por ter "um microclima específico" que, muito embora "limite o rendimento das colheitas", é reconhecido "pela qualidade da sua casta Alvarinho".

"De facto, os vinhos brancos aqui produzidos estão entre os melhores de Portugal. Acreditamos no estabelecimento de relações de longa duração com indivíduos, peritos na enologia nas suas regiões e temos imenso orgulho em trabalhar com o Anselmo Mendes, que muito justamente se tornou num dos mais reputados enólogos de Portugal e num dos pioneiros da região do Vinho Verde", refere ainda Rupert Symington.

Sobre a ambição da empresa em relação a vinhos tranquilos, o CEO da Symington fala num "enorme potencial de produção ainda inexplorado" em Portugal e partilha que o grupo está "determinado em estar na primeira linha da consolidação desta reputação" e tem o objectivo de liderar na produção de vinhos nas regiões onde está presente. O mais recente investimento preenche "uma lacuna no portfólio" da família, sublinha.

A empresa tem como actividade principal a produção de vinhos do Porto e DOC Douro, mas começou a expandir horizontes há oito anos quando comprou a Quinta da Fonte Souto, 42 hectares nas encostas da Serra de São Mamede, sub-região alentejana de Portalegre. Já em 2022, a Symington adquiriu uma participação de 50 por cento nas Caves Transmontanas, que produzem em Alijó os espumantes Vértice.