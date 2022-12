Protecção Civil alerta para agravamento das condições meteorológicas no Natal

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população, nesta sexta-feira, para alertar para o agravamento das condições meteorológicas dos próximos dias. "De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para os próximos dias um agravamento das condições meteorológicas, com chuva persistente, vento e agitação marítima", refere em comunicado enviado às redacções.

Entre os alertas estão períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, sendo persistente e por vezes forte no Minho e Douro Litoral, ente o final da tarde deste sábado e o final da tarde do dia 25. Já na região Centro essa previsão acontece durante o meio da manhã e a tarde do dia 25 de Dezembro.

O vento vai predominar do quadrante sul mais intenso a partir da tarde de sábado no litoral oeste e nas terras altas da região Sul (<40 Km/h), soprando até 50 Km/h e com rajadas da ordem dos 80 Km/h nas terras altas do Norte e

Centro.

Quanto à agitação marítima, a ondulação será de sudoeste até quatro metros na costa ocidental a norte do cabo Mondego, no período 00h-6h do dia 25 de Dezembro.

Entre os efeitos expectáveis devido às condições meteorológicas presentes e previstas para os próximos dias, a Protecção Civil destaca a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais

por obstrução dos sistemas de escoamento; ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras; instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água.

É também esperado o arrastamento para as vias rodoviárias de objectos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública assim como piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.